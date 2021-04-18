政府將透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放5,000元電子消費券，預料最快於暑假開始接受市民登記。雖然政府仍未公布推出細節，但支付寶港澳台地區總經理李詠詩指，公司技術上已做好準備，並預告會向用戶推出額外優惠，「最終一定唔止賺5千蚊」。

李詠詩指，AlipayHK技術上已做到堵截套現，只限消費券用於消費。此外，可以將商戶分門別類，限制消費券於特定類型的商戶使用；以及將消費券分期發放，最終設計會配合政府公布而定。屆時用戶於手機錢包內的個人儲值餘額，亦會與消費券分開計算。

早前WeChat Pay HK已發出出10元現金優惠券，吸引用戶訂閱有關消費券的最新消息。李詠詩預告，AlipayHK同樣會推出加碼優惠，目前「計緊數」並正研究優惠玩法，會適時公布。

至於商戶方面，則可以免費申請一張專屬二維碼即可收錢的「商戶碼」，同時指定商戶於消費券有效期間亦可獲減免交易費。

她透露，自消費券計劃於年初公布以來，已帶動3月份商戶接入的數目有明顯增長，而近日就消費券的商戶查詢亦較平日大增2至3倍。

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