立即參加【續｜NIP 精神】網上工作坊

由兩位香港年輕人Nic Law及 Jeremy Li創立的手工蒸餾酒品牌，品牌N.I.P伸延為”Not important person”，意指即使寂寂無名，毫不重要，亦能憑藉個人能力創立一番事業。他們沒有釀酒或做酒行的經驗（無名氏），只是很喜歡喝Gin酒。他們全是為了熱情和夢想，希望做一支屬於香港人的Gin酒，花了約2年多的時間，二人於2017年決定做百分百「香港製造」手工Gin酒，之後在2018年動身，飛往英國蘇格蘭酒廠打工及學師，了解生產Gin酒的技巧。

N.I.P的商標是［．］，那一點稱Placeholder，通常用於填入未知資料，甲方和乙方簽合約時，不會知道乙方代表是誰，因此簽名欄會以［．］代替，當知道乙方代表名字後便能在符號上填名字，這符號代表了無限的可能性，只要你行出第一步，填上自己的名字都可以做出一件與別不同的事，絕對也是N.I.P的精神。

【續｜NIP 精神】網上工作坊

日期：2021年4月21日 (三）

時間：21:00-22:30

平台：網上講座

價錢： 早鳥優惠HK$$498（4月15日前）；原價HK$579

*每位參加者都可以得到一枝「無名氏」GIN酒及4枝手工Tonic Water禮品 (價值HK$680)

導師：Nic Law及 Jeremy Li

截止報名日期：2021年4月20日，17:00

內容：

- N.I.P 簡介，品牌故事及N.I.P GIN 和其他產地 GIN 的分別

-在家也能輕易調到的 GIN雞尾酒工作坊

- 問答環節

- 每位參加者都可以得到一枝「無名氏」氈酒(500mL)及4枝手工Tonic Water禮品 (價值HK$680)

參加方法：

點擊報名【續｜NIP 精神】網上工作坊

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