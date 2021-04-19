德意志銀行正加強新加坡處理外滙交易的電腦運算能力，方便在執行亞洲地區指令時，能縮短關鍵幾秒鐘時間，此舉勢搶奪香港更多人民幣交易客戶。德銀亞洲區定息收入與貨幣操作主管David Lynne接受《彭博》訪問指，該行計劃引入更強大的運算設備，讓新加坡達到與倫敦的全球定價系統相同級數，以更快處理客戶定單。

他指新加坡正成為一個區域流動中心，德銀及競爭對手皆着手加強新加坡的交易運算速度，以建亞洲最大外滙交易中心，「新加坡在速度上佔優，將外滙價格傳遞至亞洲外滙市場時，甚至比東京要快。」

現時外滙市場的單日交易量足足有6.6萬億美元，最大外滙交易中心依次為倫敦、紐約，新加坡排名第三。人民幣是全球最大的新興貨幣，每日平均成交量達到2,840億美元，Lynne指出，留意到更多中國客戶將交易貨幣轉換成人民幣，而且需求不斷上升。

目前人民幣佔全球貨幣金額約4%，面對人民幣升值及交易激增，德銀亦要將服務器搬到與客戶更接近的地方，以更高效地處理訂單。分析指出，德銀的決定對新加坡而言，是一場勝利，除鞏固亞洲最大外滙交易中心地位，亦能維持領先香港的優勢，並瓜分更多人民幣交易份額。

德銀表示，新興市場團隊將繼續分佈在倫敦、紐約、香港及新加坡。

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