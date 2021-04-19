挾港島多年來未有新盤供應，港鐵（066）黃竹坑站上蓋項目港島南岸The SOUTHSIDE的晉環，被視為鐵路上蓋項目焦點新盤。路勁基建（1098）及平安不動產資本今日開放示範單位予傳媒參觀。發展商指，項目最快於本周開價，並有機會周內正式開放示範單位。

路勁地產集團銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環最快於本周內開價，冀於周內開放示範單位，有機會下月初開售。封續指，項目首批將不少於160伙，另由於四房戶型罕見，相信將分批以招標形式推售；而整體單位定價將參考南區豪宅。

晉環最新開放三個示範單位予傳媒參觀，經裝修改動的四房雙套連工作間及洗手間單位，以1A座28樓A室作藍本，實用面積約1,205方呎，單位長形客廳以海洋風作主題，沙發為深灰色布藝配襯淺藍色地毯，感覺低調奢華。設計師又將其中一間睡房間隔牆拆除，換作玻璃牆，增加空間感；另主人套廁備有浴缸及淋浴空間，以及通風窗。至於廚房亦設有「早餐區」，可供住戶用餐。值得留意的是，連同工作間廁所，屋內洗手間多達4個，與房間數目相稱。

其餘兩個則為未經裝修示範單位，包括2B座28樓A室，實用面積856方呎，採用三房一套連工作間及洗手間間隔，單位整體房間間隔與四房相若。

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