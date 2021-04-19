經歷去年的升勢後，近期股市一度遭到抛售，暗示後疫情時代的復蘇之路未必能一帆風順，尤其是部份板塊的估值看起來仍顯昂貴。相較之下，估值較具吸引力的防守型股票，有望幫助投資者在充滿變數的復蘇之路上，增添投資組合的穩定性。

去年，全球股市的表現相當極端：新冠疫情爆發後，股市出現空前的下挫，接着在少數幾隻超大型增長股的帶領下，股市又出現顯着反彈的行情。直至去年尾聲，疫苗研發傳出好消息，激勵經濟週期行業中的價值股表現走升。然而，這段期間傳統防守型股票卻不見起色，表現落後大市的幅度創下30年來的新高。

這樣的表現出乎許多投資者的意料之外。畢竟，穩定的商業模式與現金流量是防守型企業最大的優勢，理論上應該有助於投資者降低風險，特別是在劇烈動盪的2020年。回顧2020年，MSCI世界指數與標準普爾500指數單日漲跌幅超過1%的天數分別達到85個與109個交易日，較2019年高出兩倍以上。在全球經濟、消費支出、與企業活動受到衝擊的環境下，MSCI所有國家世界指數仍在2020年創下16%的漲幅，表現異常地強勁。然而，股市波動性卻從2019年的10%攀升至2020年的28%。

高增長抑或高品質？

雖然股市動盪，投資者仍偏好估值昂貴的股票以及營收強勁增長的企業。因此，即便獲利能力並不亮眼，但是高增長企業的股價仍大幅上揚。同時，即便防守型企業的盈利展現相當強勁的穩健性，不受各種極端變數的影響，但是防守型類股表現仍大幅落後。

因此，接下來波動性較低的股票會是2021年的投資首選嗎？聯博認為投資者值得考慮。儘管全球經濟逐漸開始擺脫疫情的衝擊並展現更加強勁的復蘇，但是在回歸常態的路上，我們將持續面臨各種挑戰。目前市場似乎預估各國可在第二季完成新冠疫苗的接種，且對於經濟復蘇的樂觀期待大多已反映在投資估值之上。然而，各國接種疫苗的進度不同，且疫苗也未必都能發揮效用。

此外，各國採取不同的刺激政策，加上受到疫情衝擊的程度不一，都會影響到未來經濟活動重啟的進度，因此各國經濟不太可能同時恢復正常。同樣的道理，消費支出與企業活動復蘇的快慢，以及個別企業能否成功適應新常態的商業環境，都將左右未來企業盈餘的復蘇表現。然而，由於企業盈餘先前已從經濟衰退時的低點反彈，因此後續的盈餘增長表現空間將有限，正如同疫情發生前一樣。

復蘇之路充滿不確定，追求穩定性至關重要

展望未來，投資者短期內雖然能持樂觀態度，但中長期仍然需要審慎看待。聯博認為，聚焦股票成交量穩定且股價具吸引力的優質企業的投資策略，是較理想的選擇。

資產負債表強勁，且擁有良好現金流量的優質企業，較有能力應對各種已知與未知的風險。在經濟復蘇的過程中，波動可能隨時來襲，因此唯有展現穩定性的個股，才可望在動盪中脫穎而出。

此外，那些受到眾人追捧的增長股目前已經較為昂貴，因此審慎觀察估值顯得十分重要。不同於科技與工業股，目前醫療保健、核心消費、與通訊等防守型行業的相對投資估值遠遠低於過往30年的平均值。儘管如此，即便是在估值昂貴的產業之中，投資者仍有機會以具吸引力的估值，發掘特定優質的企業。

利率攀升有何影響？

目前，部份觀察家認為通脹升溫的壓力可能會推升利率水平，進而對防守型股增添更多的風險。回顧過去，在類似的市場週期下，防守型類股常表現落後。的確，過去在利率上升的環境下，特定類型的防守型股票，例如低Beta值股票的表現確實落後。然而，我們認為這些風險都在可以控制的範圍內，且低波動股票投資組合可藉由減持利率風險與通膨風險較高的行業與企業加以防範。至於接下來利率何時會攀升、攀升的幅度又有多少？目前都還是個未知數。因此，聯博並不建議投資者根據預期利率走勢來建構投資組合。

聯博認為投資者應聚焦擁有良好基本因素、估值被低估、且在後疫情時代的潛力受到低估的傳統防守型企業。此外，當中部份企業也同步受惠於因疫情加速開展的結構性趨勢，包含數碼化支付、消費性電子商務、以及綠色能源發展等。

聯博股票資深投資策略師王耀維

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