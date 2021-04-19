雖然大部分在港上市的新股，都於招股書上列明內地企業或居民不能認購股份，惟仍然不乏內地散戶來港參與。現時部分銀行包括滙豐在內，仍不允許內地人認購新股，但《星島日報》報道，滙豐正研究放寬至可以認購部分新股，不會「一刀切」不許內地人參與。

滙豐發言人指，由於部分發行人對內地人士認購香港上市新股有所限制，因此滙豐會要求透過該行申請認購新股的客戶確認其資格。該行正檢視相關安排，務求在服務投資者的同時亦能符合法例與規則的要求。

據了解，假若該新股本身未有限制內地人認購，滙豐則會修改現行安排，可以開放予內地人申購。

事實上，就算滙豐放寬內地人來港買新股，他們一早不乏渠道來港，包括富途證券已經容許內地人遙距抽香港新股、買香港股票，更有兌換服務；耀才證券等亦力攻內地珠三角散戶市場；本港亦有不少內地券商在港插旗，例如華泰、佳兆業證券等，估計主要是內地散戶捧場。

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