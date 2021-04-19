美團（3690）公佈新一代自研無人配送車已在北京順義正式營運，該公司稱，車型較上一代，具有更智能、更穩定、更安全，續航時間不斷，載重較大等特點。

美團首席科學家夏華夏表示，新一代無人配送車是基於美團配送業務場景需求，面向室外全場景推出的低速即時配送的最新解決方案。美團將繼續加大科技創新投入，加快無人配送的落地探索。

該公司指，新一代自研無人配送車在前一代基礎上進行了多方面升級，包括裝載量達150公斤，容積近540公升，配送時速最高每小時20公里。

經過5年的測試和營運，通過整車性能、綜合耐久、低溫寒區環境等31個項目測試，自動駕駛技術能適應24小時營運需求，城市道路續駛里程達80公里，能感應150米外障礙物並自動減速。

為積極應對疫情影響，美團於去年率先在北京順義落地無人配送服務。目前無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里，為新一代無人車提供豐富的自動駕駛數據、技術及運營經驗。預計未來3年，美團將在北京順義，亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

目前無人配送領域主要涉及室內、半封閉園區以及公開道路三個重要場景。美團在自研以外，同時通過開放平台合作及投資生態佈局等多種方式建立無人配送生態圈。美團行政總裁王興在近期財報溝通會中曾表示，近年美團持續在機器人等領域加強佈局。他認為生活服務領域有巨大潛力去提高效率，降低成本。

美團最新股價為292港元，微升0.62%。

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