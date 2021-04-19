一年一度的博鰲亞洲論壇正在舉行，為期4日，碳中和是主題之一。不妨敲敲碳中和概念股，上周三薦買京能清潔能源（579，現價1.74元，目標價2.44元），中國光大綠色（1257）亦納入買貨名單。

1）光綠現價3.17元，今年以來跌7%，2017年5月上市，IPO價5.4元，現價潛水41%，市值65億元，只及光環的兩成。光綠69.7%由光環持有，街貨所值不足20億元。

2）光綠業務為危廢固廢處置、環境修復、光伏發電、風力發電，率先在國內推出城鄕垃圾統籌處理項目。去年底，共持有授權專利149項。

預測PE 3.5倍

2020年，光綠營收98.4億元（港幣．下同），升6%；純利15.03億元，跌7%。去年無形資產撥備2.17億元（2019年：零），相等於去年盈利14%。2021年，產能上升，若再無無形資產撥備，光綠盈利預測可增22%，至18.34億元，PE低至3.5倍，較掛牌以來平均8.6倍大折讓六成。

3）光綠今年預測PB 0.46倍，較掛牌以來平均1.35倍折讓六成半。

4）光綠去年底淨借貸144億元，淨借貸 / 股東資金比率112%；去年底尚未動用的融資額度為63億元，年期1至16年。光綠債重，但有光大這塊招牌照着，債務不必擔心。在股價低於NAV（今年底估計6.75元）的情況下，不可能供股。

＊光綠現價3.17元，目標價重溫：4.5元，潛在升幅42%。中信證券睇6.6元，招商證券睇5.7元。

同場加映：光大環境（257）亦是碳中和概念股，去年賺60.16億元，增15.6%。今年盈利預測上升15%，預測PE 4.5倍，較6年平均11.2倍折讓六成；預測PB 0.62倍，較6年平均1.86倍折讓六成半。另一可取之處是往績股息率5.9厘，預測6.8厘，較6年平均高出3.4厘。

其他環保股中，北京水務（371）今年預測PE 6.4倍，PB 0.79倍；天津創業（1065）PE 6倍，PB 0.56倍。光環2016年至2021年，5年盈利大增148%，又是龍頭，應享較高估值。

光環現價5.08元，目標價6.8元，潛在升幅34%，仍只及5年前高價15.9元的四成半以下。國泰君安睇10. 7元，華泰睇7.42元。

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