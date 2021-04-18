歐元之父蒙代爾（Robert Mundell）4月4日在意大利家中離世，享年88歲。蒙代爾於1961年提出的《最佳貨幣區理論》，奠定了成立歐元區的基礎，更因而獲頒發諾貝爾經濟學獎，而他所提出的理論，其實與香港亦有密切關係。

《最佳貨幣區理論》為當年應否成立歐元區提供了學術基礎，蒙代爾提出若兩個地域有緊密的勞工及貿易往來，就可以採取單一貨幣制度，亦即是兩個地區使用同一種貨幣，這樣便可以完全消除滙率波動風險，亦可大幅度降低交易成本，令資金及人力資源可以自由流通。

蒙代爾早年提出的見解非常具有前瞻性，他曾在60年代就已經提出與《不可能三角理論》相類似的看法，但真正理論則是在1998年才出現。

所謂「三角理論」是指自主貨幣政策、滙率穩定及資本自由流通，三項不可能並存。歐元的誕生正正就是要求歐盟國家放棄貨幣自主權，換來滙率穩定及資本可自由流通。香港的聯繫滙率機制，亦符合這主張，港元與美元掛鈎同樣是放棄了貨幣自主權，換來滙率穩定，以及在國際交易上的方便。

學者︰港元將來或與人民幣掛鈎

近年不時傳出港元與美元脫鈎，對於蒙代爾的理論在香港是否已經不合時宜，美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平就指，現時香港與內地關係越來越緊密，貿易及人力資源往來亦越來越頻繁，當將來人民幣更流通及自由化，相信學界會再認真討論是否要與美元脫鈎，轉而與人民幣掛鈎，甚至直接使用人民幣。

蒙代爾主張簡化貨幣，加上全球貿易十分緊密，《最佳貨幣區理論》事實上可適用於全球。曾國平指，蒙代爾就曾大膽提出要成立一種世界貨幣，避免各國的浮動滙率打擊貿易，並為貿易帶來種種麻煩。至於這種全球流通貨幣，又是否近年熱炒的比特幣？

曾國平指，蒙代爾心目中的全球貨幣一定不是加密貨幣，因為加密貨幣無人管理，蒙代爾想像的全球貨幣是來自國際貨幣基金會等全球性組織，或者全世界最大的國家。他認為最理想是由歐洲、美國、中國或者日本等，一同建立貨幣聯盟，合力推出一隻全球性貨幣在世界通用。

蒙代爾晚年與中國關係密切，經常到訪內地出席會議，更於2005年獲得北京市政府頒發永久居留證，成為北京市民，亦於2009年獲邀任香港中文大學博文講座教授。蒙代爾曾提出中國將在2025年成為世界上最大的經濟體，亦相信人民幣有望成為世界第三大貨幣。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略