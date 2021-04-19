仍在停牌的保利協鑫（3800），公佈去年12月底止未經審核年度業績，收入為146.2億元（人民幣，下同），按年跌24%；虧損為62.54億元，主要是由於其他開支及虧損高達50億元，去年同期該項目錄得10.6億元收益，但今次公告未有解釋原因。

公司曾指尚未與核數師達成一致的財務業績，今次提到事件涉及一間附屬公司江蘇中能硅業科技發展於2019年9月訂立的一份工程、採購及建築合約並已支付的預付款項5.1億元。該預付款項已於集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及集團截至2020年6月30日止六個月的未經審核中期綜合財務報表中列報。

工採建合約涉及承包商就位於中國江蘇省徐州經濟開發區的硅材料項目提供設計、採購及建造的服務。主要由於COVID-19的影響，該項目未能按工採建合約的約定進行，因此江蘇中能已於2020年10月進行討論以終止合約。於2021年4月6日，江蘇中能訂立有關工採建合約的終止協議，並已收到不遲於2021年10月應付的4.6億元的商業票據，以退還江蘇中能已支付的預付款項。

公司正在採取適當措施以評估該事項，並向核數師提供更多有關工採建合約的相關資料。由於該事項需要更多時間解決，公司目前無法確定及發佈2020年全年業績。公司將在可行的情況下另行刊發公告以盡快通知公司股東有關2020年全年業績的準備及發佈進度。

令人聯想漢能爆煲事件

協鑫今次停牌，有市場聯想與6年前、同樣從事太陽能業務漢能薄膜的爆煲事件。2015年5月20日，長居港股通買賣榜首的漢能薄膜在股價大跌50%後突然停牌，並被證監會勒令停牌，其中多與母公司的大額關連交易成為調查重點，震撼中港股壇，最終於2019年退市。

協鑫集團和漢能同樣採用「一條龍」經營光伏業務，但兩者採用的技術不同。由內地「電王」朱共山掌控的保利協鑫，於2009年以近270億元向主席朱共山收購一間光伏原料多晶硅廠，進軍太陽能市場。至今在中、港兩地共有4間上市公司，其中香港上市旗艦分別為保利多項關連交易協鑫及協鑫新能源（451），分別負責多晶硅及硅片生產，及光伏電站營運。協鑫「孖寶」最新總市值約550億元。至於在內地上市的協鑫集成及協鑫能科，則分別組裝、維修及其他非光伏資產。

股價方面，保利協鑫和漢能同是北水愛股。保利協鑫去年9月開始炒上前，股價徘徊於0.3元以下，11月底內地資金進場後，股價拾級而上。翻查資料，2020年11月23日至2021年3月31日，南向交易日共有85日，而其中的75日，保利協鑫都是港股通（深圳）買賣首十大成交活躍股份，「北水」總資金淨流入達 21.7億元，北水持倉比例佔超過20%。

在港股通助攻下，保利協鑫於2月高見3.88元，較一年低位累計升17倍；股價3月開始偏軟向下，一個月累計跌35%，停牌前收報1.98元，但一年累計仍升7倍，與漢能的升幅相若，但論成交規模，保利協鑫難與之匹敵。

信永中和會計師事務所合伙人盧華基指，若公司未能盡快復牌，有機會觸發公司違反借貸協議；股東若有抵押股票，停牌後抵押品價值會歸零，公司、股東資金鏈將雙雙斷裂。翻查資料，保利協鑫大股東未有押股，抵押了部分協鑫集成的股份，亦暫未有提供貸款的銀團成員要求公司提早還款的消息。

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