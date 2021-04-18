瑞聲（2018）之前發盈喜預計賺5.1至5.5億人民幣，以中位數5.3億計，今年市盈率18.6倍，作為優質手機設備股嚟講，算係略平，但故事未完。

首先，聲學產品方面，瑞聲今年推出「小腔體聲學」，將產品做得比客戶要求嘅更細小，由訂製變成高難度標準化，提升毛利率。

其次，MEMS咪高峯成為舊年第五批中國國家單項冠軍，代表技術係領先全國。MEMS係用喺自動駕駛聲控方面，據聞瑞聲已獲小量Tesla定單。

第三，根據公司預計，瑞聲光學業務喺𠵱家呢一季先收支平衡，按進度應該喺下半年開始賺錢。佢舊年主要提供低端塑膠鏡頭，WLG玻塑鏡頭舊年底開始先有具意義數目嘅投產兼定單，嚟緊帶嚟增長。

另外，光學業務誠瑞嘅股東包括小米同埋OPPO兩個大客，各持4%，呢兩大客點都積極落單。分拆誠瑞A股上市有進展嘅話，亦刺激股價。至於競逐康達智舊iPhone鏡頭廠，瑞聲係大熱，若成功投到，可憧憬瑞聲爭取下一步成為iPhone鏡頭供應商。

話說瑞聲舊年5至7月獲北水大手增持，其間亦係舊年唯一股價升浪。今次盈喜後冇耐，北水短短3日由4.61%掃至5.21%，似重複舊年強勢。第一站睇高盛目標價58蚊，長遠就睇下個港股升浪重返100蚊。

晉佳

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