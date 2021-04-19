醫思

醫思（2138）公佈已達配售協議，以每股7.80元向鄭志剛及Aspex Master Fund配售最多合共約2,963股配售股份，涉資約2.31億元，配售股份佔公司已發行股本2.77%及經擴大已發行股本之約2.69%。配售價7.80元較醫思上周五收市價7.68溢價1.56%。

美團

美團（3690）公佈因工作安排調整，公司原定於本年5月21日舉行的年度股東週年大會，將會延遲至本年6月舉行，並不會遲於該月30日。

為釐定有權出席2021年度股東週年大會，及於會上投票的股東身份，公司將暫停辦理股東登記手續的期間亦會變更。新訂的暫停辦理股票登記手續期間將與新訂的股東週年大會舉行日期同時公佈。

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