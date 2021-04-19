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新盤動向｜御海灣II暫收1,000票 提價4%加推42伙

1小時前
屯門御海灣II最新再度加推應市。

新地（016）屯門海皇路御海灣II上周六起收票，繼昨日推出第2張價單，發展商乘勢再加價4%，加推42伙單位應市。市場消息指，截至晚上7時半，項目暫錄約1,000個認購登記；以首三批172單位計，超額認購約4.8倍。

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新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣II第3號價單提供42伙單位，實用面積介乎299至448方呎，當中包括13個一房單位、14個一房連儲物房戶型，以及15個兩房單位。維持最高22%折扣優惠，折實售價由611.46萬至833.42萬元，折實呎價則約17,923元至20,940元；整批折實平均呎價約19,165元，較首張價單均價18,419元提價約4%。

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