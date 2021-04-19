壹傳媒（282）公佈，今日與獨立第三方就建議出售Amazing Sino International Limited之全部已發行股本，訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，該公司資產包括集團的台灣《蘋果日報》業務及位於台灣的一所物業。是次公告未有披露買家及作價。

集團強調，於本公告日期，雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議。正式協議之最終條款須以訂約方的進一步磋商結果為準，目前尚未落實，故可能與諒解備忘錄所載者有所偏離。

集團解釋，是次出售建議旨在理順資源，集中於有利可圖業務，從而提升整體業務表現。

諒解備忘錄逾期一個月後自動終止，除非雙方以書面形式延長。另外，相關備忘錄有禁止挖角條款，12個月內訂約方均不得游說或誘使另一訂約方的任何人士離職，或以自身或第三方名義聘用該等人士。

張劍虹：《台蘋》員工權益放首位

壹傳媒行政總裁張劍虹回覆記者查詢時，指出有關商討屬非常初步，現階段只是對方表達了意願。管理層承諾，往後若有進一步商討，除了考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工的權益也放在首位。

張劍虹續指，台灣《蘋果日報》是集團重要資産，從已公布的賬目，台蘋在尋找新經營模式的過程中，再加上新冠疫情影響，出現一定虧損，惟在管理層和台蘋同事努力下，虧損正在縮減。管理層承諾會努力繼續改善台蘋的經營情況。

學者：港政治壓力大 須更多營運資金

浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，除了《台蘋》盈利能力外，壹傳媒出售台蘋或出於更多考慮，包括鞏固香港營運、出價吸引，及政治形勢等。以目前香港的經濟及政治壓力，令香港營運上須要更多資金。以生意人角度，買方或提供吸引價錢令管理層動心，在衡量該業務盈利能力及前景後，同意出售業務。

呂秉權指，另一個說法則較為陰謀論，壹傳媒或憂慮政治風險日漸加劇，對日後交易帶來不明朗因素，故趁早套現離場。

台灣分部中期收入跌37.7%

集團早前公佈，至去年9月底止6個月，台灣分部收入為1.02億元，按年跌37.7%；收入佔集團總收益18%。期內台灣《蘋果日報》每期平均淨發行量為每日8.26萬份，而2019年同期則為每日10.17萬份，台灣綜合平台每月獨立非重返用戶約1,430萬人。

壹傳媒今日收報0.182元，跌2.67%。

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