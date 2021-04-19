特約報道｜大阪是日本第二大城市，是遊關西必到的熱門旅遊地點。近年大阪有多項重點發展計劃，包括預計於2024年完成的大阪灣「夢洲」人工島，日本第一個賭場或將落戶於此，加上2025年世界博覽會亦將於大阪舉行，吸引不少投資者目光。不過買海外樓有如隔山買牛，有現樓樓盤就比較有信心保證，大阪難波地段最近有@RLiS_house難波現樓項目推出，發展商更提供保證租金回報，想入手日本樓盤的話值得留意。

難波位處大阪心臟地帶

大阪難波可說是該城市的心臟地帶，繁華又具活力，同時又有許多觀光景點。項目@RLiS_house難波位於難波，舉步可到達道頓崛、心齋橋、Namba Parks購物中心等著名景點。項目交通配套便利，步行9分鐘可達JR難波站，12分鐘可到達南海難波站直達關西機場。至於最近的JR環狀線鐵路蘆原橋站更只需5分鐘，轉乘大阪多個鐵路網。項目坐擁7線鐵路，前往大阪各區都相當便利。大家都知道大阪是購物天堂，對喜歡掃貨的購物狂而言，住宿地點最重要是方便就腳，如果想購置日本物業作為轉租或作做民宿放租，地點是否方便絕對是首先考慮的因素。

旺中帶靜多綠化空間

@RLiS_house難波地點於低密度高尚住宅區，旺中帶靜，附近有許多綠化空間，鄰近就有浪速公園，公園佔地28,894平方米，內有棒球場，是該區面積最大的公園。項目周邊配套齊全，步行4分鐘就可到達Aeon旗下的MaxValu大型超市，採購日常用品。同時項目附近亦有餐廳食肆、洗衣店、診所、藥房等，生活所需都一應俱全。

項目已於2020年11月新落成，樓高10層共28戶，提供開放式及2房單位，送全屋傢俬電器。發展商RE-LAB有專門的民宿管理團隊，各大酒店網都可以看到多個@RLiS_house難波租房資訊。發展商除了提供5%或6%保證淨租金回報，更有一站式租賃托管服務，免費代為申請民宿牌照，買家可以輕鬆做民宿放租。另外買家更可以免費入住RE-LAB 品牌旗下民宿。未來世界博覽會將會掀起一陣大阪觀光熱，難波地區有齊交通、觀光等地理優勢，一定會成為搶手的遊客租房目標。此盤現樓港幣200萬起，於4月24-25日舉行展銷會，可以親身到場了解更多。

了解更多展銷會詳情

展銷會資料

日期：4月24-25日 (週六至日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒5

敬請預約：(+852) 6154 9817

WhatsApp預約或查詢 : https://bit.ly/3sqn9wG

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