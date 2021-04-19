市區住宅供應買少見少，不少發展商申請強拍，加快併購區內舊樓。永義國際（1218）收購多年紅磡漆咸道北一列舊樓，最新獲土地審裁處批出強拍令，底價更提高至3億元。

紅磡漆咸道北472號、474號、476號及478號，目前由永義持有82.14%至85.71%業權；連同集團已成功統一業權的漆咸道北470號，項目地盤面積約4,685方呎，以商住物業發展地積比率為9倍，最高可建樓面面積約42,165方呎。項目最新獲批出強拍令，以底價3億元計，每方呎樓面地價約7,115元。

翻查資料，永義早於2018年底就項目申請強拍，當時估值約2.29億元，即最新批出底價較兩年前高出約31%。

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