新盤大額成交湧現。據一手成交紀錄冊，新地（016）筲箕灣形薈1A座35樓頂層B室「天池屋」，實用面積1,266方呎，連1,200方呎天台及70方呎平台，剛透過招標以5,414萬元連1車位易手，呎價42,765元，創項目呎價新高。據樓書顯示，單位採用4房間隔，逾千呎天台更附設私人泳池。

形薈特色戶呎價高見4.2萬元，料貴絕同區，亦比同區二手呎價貴一大截。同系譽都二手呎價不足2萬元，最新成交中層E室，實用面積467方呎，剛以830萬元售出，呎價17,773元，原業主2011年向新地以811萬元一手買入，持貨10年升值僅2%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略