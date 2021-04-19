屯門新盤御半山2期推出發售，刺激區內瓏門突破700萬元大關後，市區二手屋苑亦繼續發力。俗稱西九四小龍之一的昇悅居，2座一個大兩房單位衝上1,000萬元大關，創下2018年樓市大時代後近3年來高位。

中原地產許永生表示，西九四小龍1,000萬元以下放盤一向受市場追捧，其中，昇悅居2座高層G室，實用面積517方呎，為大兩房間隔，可享海景，本月初業主開價1,027萬元，其後降價27萬元，最新以1,000萬元易手，創下屋苑同類大兩房戶近3年新高，實用呎價19,342元。新買家為外區客，鍾情單位間隔廳大房大，拍板入市自用。原業主於2002年6月以224萬元買入單位，持貨19年，是次轉手帳面賺776萬元，大幅升近3.5倍。

據悉，屋苑對上一宗高於1000萬元成交，追溯至2018年7月，2座極高層B室，同屬實用面積517方呎,以1,030萬元沽出，當時呎價19,923元，西九四小龍本月至今暫錄約29宗成交，交投暢旺，昇悅居本月佔去8宗成交，平均實用呎價18,305元。

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