騰訊（700）指，將為「持續社會價值創新」戰略首期投入500億元人民幣，並設立相關事業部，對包括基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、FEW（食物、能源與水）、公眾應急、養老科技和公益數字化等領域展開探索。

騰訊在其微信公眾號稱，將設立「可持續社會價值事業部」，推動戰略落地；面對未來，該500億元也為新戰略留出了足夠的試錯與成長空間。騰訊主席馬化騰稱：「當一家企業越往上生長，越需要把創造社會價值的根基，扎得更深更穩。500億元只是投入的開始。」，並指「持續呼應國家與時代的需要，與不斷發展的社會共生、共榮。」。

公司稱，對於有關資金投入的具體路徑，也有特別考慮：利用數碼技術和平台優勢，將傳統公益方式升級為公益捐贈與可持續創造並重。另外，聯動公司各產品、各業務，形成相互支撐、分兵合力、牢牢紮根的社會價值創新格局。

此外，騰訊將設立「向善實驗室群」，對於科技創新、教育創新、鄉村發展和碳中和等領域的項目，內部孵化，待項目成熟後，分拆出來，成立工作室運作。

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