疫苗股如Moderna（MRNA）、BioNTech（BNTX）近日段段快放，原因有三個。

一、產量持續提升。MRNA今年產量預期增至7億至10億劑，明年為14億劑，收錢收到手軟；

二、專家越趨相信，Covid-19將如流感一樣成為風土病，疫苗生意長做長有，有助估值提升；

三、企業開始研究對付變種病毒的疫苗，提升疫苗的效率。

另一隻處於臨床三期研究的疫苗商Novavax（NVAX），近日股價亦踩油上衝，股價3月初於147美元見底後逐步拉升，上日收報227.35美元，有條件後發先至，值得留意。

說其「後發」，皆因其疫苗研發相對較慢，預期最快5月將獲美國FDA緊急授權使用，下半年業績可望錄得盈利。最新英國一項研究顯示，NVAX疫苗有效率高達96.4%，加上儲存要求較低，只需攝氏2至8度，具有競爭優勢。此外，血栓塞問題令強生、阿斯利康疫苗銷情大受打擊，也有助以重組蛋白技術開發的NVAX疫苗，更受市場青睞。

至於「先至」，可參考全球數據（GlobalData）的最新報告，預期NVAX疫苗的最終銷售額，將僅次於BNTX位列全球第二。報告預測2021至27年，NVAX疫苗的銷售額將共達330億美元，預期獲批上市後多國將陸續採購使用。

魏力

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