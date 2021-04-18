拜登簽署行政命令，將今年難民入境人數維持1.5萬人，承繼上任總統邊境政策，同黨黨友AOC立即批評違反選舉承諾。年頭曾經寫文講過拜登係安逸派代表，即有左膠撲出嚟話拜登係進步派（Progressive）。𠵱家安逸到連上任總統政策都抄足，除咗本欄又中之外，都唔知講乜好。

黃金100日，變咗黑洞100日，頭幾個月唯一議題係佢幾時開記招，已經出事。所以高明完全理解拜登點解要咁做，大落後不如直接抄功課，而呢份功課過去四年已經證實有效，可以即時解燃眉之急。

上任前大家都覺得今屆係奧巴馬2.0，可能頭3個月的確係，白宮更加承認總統成日問奧巴馬意見。但時代轉得太快，奧巴馬政策已經不合時宜，從政47年嘅老油條冇可能唔知，此路不通立即轉軚。亦要讚拜登智囊，終於明白美國優先一路都係美國人核心價值。正如BLM領袖Patrisse Khan-Cullors，被傳媒報道喺白人區買豪宅，不論膚色，個個美國夢都係一樣，就係發達買大屋。

對於全球絕大多數冇美籍又唔會去美國嘅人，有咩意思呢？今次成Trump 2.0意義重大，代表一個政壇老油條認同Trumpism有票。Trumpism嘅量度指標係美股指數，每次破頂特朗普都會出tweet認威，預計拜登為保下年參眾議會議席，會行更多Trumpism政策。

比起特朗普自己行Trumpism，效法者一定要去得更盡，先可凸顯不同，即係話，如果特朗普推郁指數1,000點，同樣政策，拜登要升夠2,000點先可贏特朗普。至於係咩政策，高明已經難以想像，只係知方向將會係Trumpism加強版，美股將會係兩黨拉票嘅集中地。

高明

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