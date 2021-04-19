月初延遲發佈業績的中國華融（2799）今交出旗下一家附屬公司「華融金融租賃」的2020年全年業績。華融金融租賃去年淨利潤15.6億元人民幣（下同），按年減少10.9%，營業總收入82.5億元人民幣，按年減少約0.8%，其中利息收入為73.75億元，按年跌約2.8%，應付債券總額達139億元，較2019年減少2.1億元，其他負債包括租賃業務風險金，總值為116.5億元，較2019年增4.8億元。董事長王占峰指業績根據中華人民共和國公認會計準則準備，並已經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（華融金融租賃的審計師） 審計。

華融近期陷入債務違約風波，其美元債券遭到拋售，價格急跌，有消息指中國金融監管部門已協調多家銀行，針對華融相關貸款「不抽貸」，並準備好隨時出手打救，而當局亦發聲力撐，指華融經營正常、流動性充裕，令華融美元債券反彈，其中2022年5月到期、息票3.375%的票據，在上周三（14日）跌至每美元65美分低位後，已反彈至80美分附近。

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