隨着疫情逐步緩和，樓市氣氛持續升溫。中原最新數據顯示，本港首季錄得16,955宗成交，創近9年同期新高，並已升格至「大牛市」格局；該行續料，第二季樓價將升5%。

據中原統計數據指，今年首季二手成交錄13,311宗，涉及金額1,143.3億元，按季上升22%及14%；並較去年同期的7,363宗及595.9億元，大幅彈升81%及92%，成交宗數更創9年首季新高。至於首季一手新盤成交錄3,644宗，成交金額444億元，按季分別下跌32%及23%，惟按年則增加66%及80%，成交宗數亦創兩年同期新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市旺勢順利延續至第二季，買家入市意欲有增無減，本月二手交投依舊暢旺，近日各區更屢錄高價成交，價量齊升。一手新盤亦各有推售步伐，普遍定價克制，亦有發展商於升市下採取惜售策略，料第二季一手成交可達4,000宗，相信大額成交增加，成交金額亦有望按季升一成。

陳永傑續指，隨著疫苗面世，疫情樂觀向好，全球經濟正逐步復蘇，在全球量寬及低息環境持續下，加上下月大有機會推出「來港易」計劃，局部通關有助振興經濟，料樓市第二季繼續向升，按季或增約5%，而全年樓價則料升15%。

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