恒生指數公司周一（19日）推出恒生物業服務及管理指數，以反映在香港上市的30家最大物業管理及相關服務公司股價的整體走勢。部份物管股炒上，卓越商企（6989）現升6.3%，報9.85元；綠城服務（2869）升5.6%，報12.52元；永升生活服務（1995）升3.2%，報18.62元；碧桂園服務（6098）升1.62%，報78.35元。

恒指公司指出，物業管理板塊近月處於大幅增長的良好勢頭。相對於房地產開發商母公司，內地物業管理公司可受惠於輕資產商業模式，從而得到較高的資產收益率，及面對市場轉變時亦有更大的靈活性。去年有18家內地物業管理公司在香港上市，是歷來最多的一年。市場預計到2021年底，香港上市的物業管理公司可能突破70家。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，恒生物業服務及管理指數有助投資者掌握這個抗週期及以輕資產模式營運的板塊所帶來之投資機遇，並在不斷變化的市場環境中捕獲高增長潛力。

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