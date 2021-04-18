【本報訊】花旗集團撤出亞洲等13個市場的零售業銀行業務，在美國銀行股市值排名第三、曾是股神巴菲特愛股的美國富國銀行（Wells Fargo），因早年過度擴張政策失誤，近年持續收縮海外業務及裁員。消息透露，去年第四季富國香港分行及亞太區，參與自願離職計劃及因出售資產而減少的員工約50人，今年以來該行已結束本港研究部，亦有財資業務銷售主管、炒房交易員及債券部等員工先後離職，本港縮減行動目前仍然繼續。

分析指，數碼化加促競爭兼疫情令營商惡化，以往賺開錢的市場「冇乜肉食」，外資行將持續裁減沒有優勢的海外市場。

本報上周三向富國銀行香港分行發電郵查詢，惟截稿前未獲回覆，亦未能聯絡到該行發言人求證消息。

富國香港分行2000年8月獲金管局批出持牌銀行牌照，該行在本港甚為低調，無涉足零售市場，主要從事與美資客戶相關的企業借貸及銀團融資、財資業務等，在本地金融市場不算活躍。

上季亞太區少50人 裁員未完

有知情人士稱，該行數年前曾擴充本港業務，增聘交易員、債券及研究部員工，本港員工數目長時間維持約800人，但近年收縮。據悉，去年第四季該行推自願離職計劃，長期服務金按年資乘以整個月月薪計，較法例規定為佳，年度花紅亦可按比例發放，計劃對象包括銀團分銷及貸款部等各職級員工；單計該季，連同出售資產管理業務離開的員工，本港、中國及新加坡減少數目達40至50人。

去年7月外電報道，富國銀行集團計劃裁員數千人。消息指，本港亦有裁員，研究部今年結束，貿易融資相關人手亦減少，有「炒房」董事總經理級別的主管持續跳船；至於過去一年本港縮減員工的總數則未清楚，暫時亦無聽聞該行計劃撤離本港，但隨着裁減行動持續，相信員工總數只會遞降。

陳子政：數碼化削溢價利潤

曾任花旗香港及台灣行長的資深銀行家陳子政認為，富國銀行可能覺得在香港及亞太區沒有太大競爭優勢，本身基因亦不是積極拓展海外業務的機構，該行若持續縮減本港及區內規模，是完全可以理解的決定。他指金融業務數碼化，令市場透明度增加利潤壓低，以前賺開的溢價利潤（premium profit）難再維持，外資行在海外市場欠規模及經營成本較高，在商言商「賺唔到premium profit的話就冇理由繼續做」。

富國香港分行多年前承租金鐘太古廣場3期兩層樓面，據悉分別為13及27樓全層，每層樓面約1.6萬方呎（兩層共達32萬方呎），當時簽訂10年租約至2024年，並先後於2018年7月及2021年7月修訂租金。據了解，該行在太古城中心亦設有營運部門。

記者直擊太古廣場3期13樓及27樓，其中13樓內有租客使用，但門外未見水牌亦無接待處；轉至27樓，一踏出電梯大門，右方即為富國香港分行辦公室，並可看見集團紅色商標。