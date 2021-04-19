很久沒有看過電視台的音樂頒獎典禮，但睇過噚晚的Chill Club頒獎典禮以後，卻有種細個第一次睇十大勁歌金曲的驚喜。香港終於有值得看的電視台頒獎典禮了。

對於佬編來說，本地樂壇頒獎典禮的服裝，是收看典禮的最大阻力，但噚晚睇過Mirror上Chill Club，卻難得沒有不適感。

熟口熟面、乃至督口督鼻的菜街荷李活風，還有太子金都風，終於都沒有出現。最重要的原因，應該是Mirror選擇了黑色作為服飾主調。

出席晚間舉行的典禮場合，黑色是自古以來的必然之選。對比起如大台煎Pan等等的浮誇大媽用色，Mirror的西裝可算是濁世清泉。

當然，要執住西裝規條講究起來的話，Mirror每位的西裝都可以再執執，但Chill Club是獎勵才華和創意的典禮，當Grammy的典禮穿搭都是百花齊放時，Chill Club的衣着當然也不需要那麼拘謹。

最有印象的穿搭，是奪得新人大獎的柳應廷和歌手銀獎的姜濤。柳應廷的西裝袖口棄用袖口鈕，換成以白色車線來標示位置，拿着咪講得獎感言時，顯得既低調又搶眼。

姜B打呔沒有繫緊，一般來說佬編會強烈勸喻Please mind the gap bewteen your tie and your collar，但噚晚只聽到朋友對着姜B狂呼Please mind the gap between my legs and your xx，無辦法也只好收聲認同。

不過，Chill Club仍然算不上是個盡善盡美的頒獎典禮，場地音響仍然被媽叉、得獎名單仍然有圍爐的嫌疑，本地不少出色的獨立單位仍然未被大家看見等等等等。要成為香港第一、乃至亞洲第一，暫時仍只是夢想。但這些不足，正正是噚晚頒獎典禮最有驚喜的地方。

Chill Club做到的，是讓香港看見了本地娛樂圈及樂壇的進步。羅馬不是一天建造，亞洲第一也不是Day 1就可以做到，但只要肯不斷進步，期望遲早可達到。Chill Club的好睇，是因為它讓人看到了變好變強大的可能。它讓人看到了主流樂壇復興的希望。

佬訊

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略