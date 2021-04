很久沒有看過電視台的音樂頒獎典禮,但睇過噚晚的Chill Club頒獎典禮以後,卻有種細個第一次睇十大勁歌金曲的驚喜。香港終於有值得看的電視台頒獎典禮了。

對於佬編來說,本地樂壇頒獎典禮的服裝,是收看典禮的最大阻力,但噚晚睇過Mirror上Chill Club,卻難得沒有不適感。

熟口熟面、乃至督口督鼻的菜街荷李活風,還有太子金都風,終於都沒有出現。最重要的原因,應該是Mirror選擇了黑色作為服飾主調。

出席晚間舉行的典禮場合,黑色是自古以來的必然之選。對比起如大台煎Pan等等的浮誇大媽用色,Mirror的西裝可算是濁世清泉。

當然,要執住西裝規條講究起來的話,Mirror每位的西裝都可以再執執,但Chill Club是獎勵才華和創意的典禮,當Grammy的典禮穿搭都是百花齊放時,Chill Club的衣着當然也不需要那麼拘謹。

最有印象的穿搭,是奪得新人大獎的柳應廷和歌手銀獎的姜濤。柳應廷的西裝袖口棄用袖口鈕,換成以白色車線來標示位置,拿着咪講得獎感言時,顯得既低調又搶眼。

姜B打呔沒有繫緊,一般來說佬編會強烈勸喻Please mind the gap bewteen your tie and your collar,但噚晚只聽到朋友對着姜B狂呼Please mind the gap between my legs and your xx,無辦法也只好收聲認同。

不過,Chill Club仍然算不上是個盡善盡美的頒獎典禮,場地音響仍然被媽叉、得獎名單仍然有圍爐的嫌疑,本地不少出色的獨立單位仍然未被大家看見等等等等。要成為香港第一、乃至亞洲第一,暫時仍只是夢想。但這些不足,正正是噚晚頒獎典禮最有驚喜的地方。

Chill Club做到的,是讓香港看見了本地娛樂圈及樂壇的進步。羅馬不是一天建造,亞洲第一也不是Day 1就可以做到,但只要肯不斷進步,期望遲早可達到。Chill Club的好睇,是因為它讓人看到了變好變強大的可能。它讓人看到了主流樂壇復興的希望。

