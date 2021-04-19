政經局勢急速變化，在《國安法》實施後，本港再度出現移民潮，二手市場亦不少出現移民放盤。不過,有人移民沽貨，亦有買家接貨。美聯物業數據指出，今年首季，一手私樓市場買家登記中，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家的一手私樓註冊量比率，由去年第二季的低位約8.7%，連升3季至今年首季約11%。

今年首季樓市無論一手及二手樓皆旺，成交顯著上升，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，成交量明顯增多，主要是「新香港人」偷步在北水重臨前入市，及部份業主「自製首置」需求推動所致，兩項需求動力被稱為「雙引擎」。

美聯房地產數據及研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港一手樓註冊量比率，由去年第二季低位約8.7%，已連升3季至今年首季的約11%。反映「新香港人」趁通關前北水未至的機會，加快入市速度，無論新盤或二手皆見「新香港人」入市比例增加情況。

至於，二手樓個人買家登記的宗數中，內地買家佔個人買家於香港二手樓註冊量比率，同樣連升3個季度，由去年第二季的低位約5.1%，升至今年首季的約6.6%。無論一手私宅或二手住宅內地買家比率，均呈現上升趨勢，由於中港尚未通關，估計以上買家當中不少為早年移民香港，已持有本地永久性居民身份證的「新香港人」，因而出現「新香港人撐港樓」情況。

美聯物業首席分析師劉嘉輝詳細分析「新香港人」的置業喜好，若以不同金額類別作分析，今年首季內地買家佔個人買家比率中，一手樓以逾5,000萬至1億元的佔比最高，達48.3%；其次為逾1億元，佔比亦達33.3%；逾3,000萬至5,000萬元則以30.6%佔第三位。

二手樓方面，內地買家佔個人買家比率中，以逾1億元佔比最高，錄33.3%；其次為逾3,000萬至5,000萬元，佔21.7%；逾2,000萬元至3,000萬元則以15.4%佔第三位。數據反映「新香港人」對大單位及豪宅更情有獨鍾，並「愈豪愈買」，市場因而持續出現「新香港人」買入大單位個案。劉嘉輝又指，除新「新香港人」入市之外，本地購買力同樣存在需求，內部轉讓個案有上升趨勢，預料當中有不少業主拆名「自製首置」。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處的資料，內部轉讓註冊個案(包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部份業權轉讓個案)於去年下半年錄約2,467宗，較上半年約2,193宗回升逾12%，或透過拆名後再入市節省稅項。

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