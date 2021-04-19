亞洲近期的疫苗接種計劃進展良好，加上美國規模高達1.9萬億美元的經濟刺激方案，預期可為美國經濟帶來支持，以至利好環球企業的盈利表現，亞洲區內的投資級別信貸息差因此而持續收窄。

盡管信貸息差收窄，亞洲投資級別信貸早前回報表現太並不突出，摩根大通亞洲信用指數（JACI）亦見回落，但其實是主要是由於美國國債孳息上升所致，尤其是美國10年期國債息由今年年初約1厘水平，升至3月時1.7厘以上，反映投資者預期經濟增長回升，將導致通脹上揚。

在這個情況下，投資者可通過美債的短存續期部署來提高組合的防守性，而亞洲投資級別及高息信貸的息差水平與2017至2018年時仍有一段距離，所以仍較美債吸引，加上疫苗可望提振消費者及商業信心，帶動信貸質素改善。

此外，美國制裁涉嫌與軍方有關連的中資企業，其中有不少企業是美元計價債券的發行常客，假如美國投資者不投資在相關債券的話，其流動性受影響，將在所難免。惟這些被制裁的企業有不少是亞債內最高質素的信貸，例如一家中國的國有能源巨企就在制裁名單之上，但由於其信貸質素不俗，我們認為仍然值得留意。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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