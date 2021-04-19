中國首位管理千億規模資產的基金經理張坤，因一季度增持個股多數出現明顯上升，中國投資者漸出現向明星基金經理「抄功課」式操作，引起注目。

《彭博》合併計算張坤管理的易方達藍籌精選和易方達中小盤兩支混合型基金，持倉顯示一季度合計增持貴州茅台45萬股。貴州茅台作為中國第一大市值股，近期對上證綜指升幅貢獻最大。

除茅台外，張坤的兩隻基金一季內增持五糧液856萬股，該股由藍籌精選基金的第五大重倉股躍升至首位；藍籌精選基金同時還增持招商銀行A股和海康威視8,600萬股和2,000萬股。

Z-Ben Advisors分析師龔子川表示，「市場上一直存在抄明星基金經理作業的情況，像易方達這樣的規模比較大的，市場的反應更是明顯，這至少說明基金經理對領頭公司比較認可。」

此前，包括白酒在內的滬深300主要消費分類指數在今年2月升至有紀錄以來新高，市場因擔憂貨幣政策緊縮，一度大調整26%，在「殺估值」潮流中，外資也加速撤離，進一步助推了茅台的跌勢。

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