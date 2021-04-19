花旗宣佈撤離包括中國在內13個國家及地區零售市場業務後，隨即有新動向。《彭博》報道指，該銀行集團擬設立投資銀行及交易部門。

報道指，該美資銀行擬未來2個月提交申請證券牌照，功能包括包銷人民幣計價股票、代客投資、期貨經紀業務，12至18個月內可以開業並營運。

花旗將會任命行政總裁，同時會聘請50人，最終將會聘請100人，部份人會外部招聘或由其他中國業務調派人手。

中國去年開放外資進入證券市場，而花旗算是較遲進入，原因是與東方證券的合資公司進行剝離。目前高盛及摩通正力爭成為首間華爾街大行在中國全資營運證券業務。

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