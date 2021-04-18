【本報訊】樓市氣氛持續暢旺，不少新盤推售備受市場追捧。新地（016）屯門海皇路御海灣II臨近現樓，上周以平均呎價1.84萬元首推88伙，並於上周六起開始收票。發展商最新加推42伙單位；截至昨晚7時半，項目市傳已累收逾700票，以首兩批共130伙單位計，超額認購約4.4倍。

睇樓客：睇吓有幾細

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣II新近加推第二張價單應市，涉及42個單位，實用面積介乎299至448方呎，當中包括10伙一房戶、11伙一房連儲物房間隔，以及21伙則為兩房戶型。售價方面，扣除最高22%折扣後，單位折實售價由567.8萬至855.81萬元，折實呎價約17,923至20,450元；整批單位折實平均呎價則為18,730元，較首張價單均價18,419元略高1.7%。

至於是次入場單位為1座3樓P室，實用面積299方呎，一房間隔，折實價567.8萬元，呎價約18,990元。

御海灣II日前開放示範單位及收票，就記者所見，現場人流不斷，當中不乏一家大小到場參觀，包括與家人前來、現居同區的睇樓客吳小姐指，只為前來「睇吓有幾細」：「同區二手樓平好多，同埋面積大；呢個盤賣得都幾貴，想嚟睇吓點解單位咁細都賣到咁貴。現時啲樓越嚟越細，同埋我都唔相信樓價點解會咁貴，如果咁講，遲啲可能會仲貴。」

吳續指，欣賞項目遠離市中心，加上附近住宅相對不太密集，環境較清靜，但未有意入市。

另現居天水圍、與子女前來參觀的陳太表示，有意購入項目兩房單位作投資：「新鴻基樓嘛，覺得個價錢同黃金海岸嘅項目差唔多，都唔錯。」