有「龍床盤」之稱、單位實用面積最細128方呎的屯門菁雋，二手成交暢旺。據土地註冊處資料，菁雋9樓30室，實用面積141方呎，屬開放式間隔，剛以200萬元轉售，呎價14,184元，比市價低逾兩成。

資料顯示，原業主為十優港姐麥明詩，於2019年7月以190.9萬元購入上址，賬面獲利9.1萬元或4.8%。新買家則為麥何小娟，正是麥明詩母親，是次交易相信為內部轉讓，涉及釐印費僅100元。麥明詩是次將「龍床盤」賣畀阿媽後，相信已回復首置身份。事實上，該單位曾在市場放盤，麥明詩最初包「SSD」叫價288萬元，已比買入價貴接近「一球」。由於近期樓市暢旺，麥明詩亦趁勢反價，上月叫價調高至290萬元，並不包「SSD」，變相加價一成。單位連租約出售，現以每月7,500元出租中。

麥明詩被問到是次轉讓物業，是否有意回復首置身份，再買大單位？她回覆稱：「私人事唔回應啦，總之努力緊上車，希望第時自己組織家庭嘅時候有樓住啦。」是否送樓給媽咪？她說：「一家人邊有計。」

菁雋於2019年劈價重售，麥明詩及其家人也捧場，斥620萬元連掃3個單位，其中兩個單位原由其醫生哥哥麥明山持有，其中一伙中層33室，2020年透過內部轉讓方式售予其父麥卓生。另外一個中層33室則於去年10月以272萬元沽出，按買入價215.7萬元計，持貨僅一年多賬面獲利56.3萬元，升值26%。

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