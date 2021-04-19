李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）有份投資参植物奶公司Perfect Day公佈，荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等創辦人，將加入可持續發展及健康諮詢專家委員會，為公司在健康保健及環保作出指引。

Perfect Day的可持續發展及健康諮詢專家委員會的工作有3大範疇，包括就重大環保及糧食議題的路線規劃提供意見；為Perfect Day帶來不同觀點，拓闊視野，以接受來自跨學科包括衛生、農業、可持續發展、糧食、科技等的挑戰；以及督促公司業務繼續在全球發揮影響力。

委員會邀請的專家，分別來自農業、健康保健、糧食政策、可持續發展、營養學等領域，除了里安納度，亦有前美國農業部長安·維尼曼（Ann Veneman）、美國塔夫茨大學弗里德曼營養科學與政策學院教授Dariush Mozaffarian、糧食智庫Food Tank總裁Danielle Nierenberg、農業技術專家Mary Shelman、「青年翻轉家」（Changemaker）Okezue Bell等人。

里安納度：應對氣候變化要生活革新

里安納度表示，要全面應對氣候變化，必須將革新帶到日常生活，包括所吃的食物，而Perfect Day找到新方法，減少人類飲食為地球帶來的影響。他又指，環境問題刻不容緩，成為這個專家委員會一分子，可與大家合作，「支持這個全人類的共同任務。」

Perfect Day聯合創辦人兼行政總裁Ryan Pandya指，抱著要讓未來更好、更環保的使命創辦Perfect Day，這個任務已經迫在眉睫，相信委員會會引導公司發揮最大的力量。他又稱，里安納度等委員會成員，都熱切希望對抗氣候危機，促成一個重視營養公平的糧食系統。

今年擬推「無牛芝士」

初創公司Perfect Day主要研發「無動物性乳清蛋白」，去年與一些品牌合作，推出雪糕類商業產品，今年計劃在芝士類及其他製品上尋求突破。

Perfect Day產品所衍生的溫室氣體，比常規生產方式少85%，甚者可少達97%。該公司指，會委託獨立顧問公司評估產品對環境造成的衝擊，未來亦將評估延伸至溫室氣體以外的其他範疇，進一步量化其對環境造成的影響。

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