【數碼金魚缸】

美國最大加密貨幣交易所Coinbase上周三在納斯達克掛牌，股價一度高見429美元，相當於1,120億美元市值，這家成立10年不到的交易所，市值竟比有40多年歷史、擁獨市生意及背靠北水的港交所（388）高出近五成，意味加密貨幣這種資產類別，正式走入主流。Coinbase上市，亦令不願直接持有加密貨幣的投資者，多一個接近掛鈎的選擇，事關現時坊間走勢緊貼比特幣的上市資產不多，今次嘗試以python程式分析一下。

比特幣價格近日再創6.5萬美元新高，單單今年至今已升逾一倍有多，帶挈Coinbase今年首季激賺8億美元（約62億港元，港交所去年全年才賺115億元），Coinbase聘員工1,700人，亦比港交所少兩成。不過，昨傳出美國財政部將出手防範透過數位資產來洗錢，觸發Bitcoin暴跌至最低51,707美元。

Tesla回報跟得較貼

從Coinbase的強勁賺錢能力，可窺見加密貨幣的交易費用仍然較傳統投資工具高昂，對一般散戶來說，投資加密貨幣的技術門檻仍然較高，要了解一大堆技術概念，又擔心錢包的密碼（私鑰）不見或被盜致血本無歸，追討無門，加上銀行對此的態度並不友善，故此間接投資加密貨幣的渠道一直有市場，Coinbase業績與加密貨幣市場的價格及交投齊上齊落，其吸引力正在於此。

事實上，現時多隻比特幣的ETF仍有待美國證監審批，較受歡迎的灰度比特幣信託（Grayscale btc)，形式類近閉端基金，經常出現溢價或折讓，加上手續費「乸脷」，故此追蹤誤差不低。我下載幾隻被視為具備比特幣概念的股份數據，如已投資15億美元比特幣的Tesla，及同樣重倉的軟件公司MicroStrategy，比較他們去年至今與比特幣的回報走勢，發現近期最緊貼比特幣的，竟然是Tesla，甚至比灰度更緊貼，而且兩者走勢確實是由前者2月公佈買入比特幣作投資後開始顯著。雖然三隻證券近期的走勢均與比特幣相似，但回報都不及真身厲害。

香港隊又如何？要用港股間接捕捉比特幣的升勢，美圖（1357）叫做最高調擁抱加密貨幣的港股，頻頻出通告披露斥1億美元增持比特幣，不過其升勢依然「蚊肶同牛肶」；另外兩家業務較像樣的概念股，火幣科技（1611）大股東持有的火幣網，被指規模比Coinbase更大，但火幣科技被借殼至今仍未獲注資相關資產，主業依然為收購前的電子產品，惟股價今年初發力已升了逾三倍，比美圖有看頭得多。另一隻則是高振順持有的BC科技（863），去年獲香港證監發出首張加密貨幣交易所牌照，有關業務亦已錄得收入，不過走勢仍然被比特幣拋離。

總括而言，本地的加密貨幣概念股均非比特幣的有效投資替身，但即使上述幾隻美股工具，與比特幣的相關系數亦非極高，Tesla股價理應更受電動車業務左右，故去年至今回報的相關系數只有0.27，即使灰度亦只有0.8，作為BTC基金，這樣的追蹤誤差已算頗大。

我又將比特幣與一眾概念股去年至今的回報對風險比率作比較，發現比特幣與以太幣仍然領先，甚至比起Tesla的經調整風險後的回報顯得更值博，意味加密貨幣雖給人的高風險印象，但考慮回報後，比起股票的波幅其實並不特別厲害。

「泡菜溢價」未能收窄

眾多概念股無法追貼真身走勢，似乎不是個別現象。同樣出現在比特幣自己的衍生工具，在芝交所買賣的比特幣期貨合約，亦持續出現大高水，如12月合約作價，便比現貨高水5,000美元，眼白白大好套戥機會，卻恍如地上有銀紙而沒人願執。同樣情況亦出現在不同交易所的價差上，例如一直有所謂的「泡菜溢價」，即韓國加密貨幣交易所的比特幣報價，長期存在可觀溢價（一至兩成），但市場力量仍未能收窄差價，這或多或少反映虛擬貨幣世界，始終與傳統金融市場，仍有不少阻隔，譬如在監管法規，或是外滙管制。隨着龍頭股Coinbase上市，及越來越多傳統金融機構接受加密貨幣作為資產類別，初創推出創新及更落地的相關產品，或有望打破這局面。

尼奧

作者電郵：leothecoder@gmail.com