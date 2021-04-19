英國樓價急升至創有紀錄以來新高，印花稅減免以及低利率，令到4月平均樓價上升2.1%，至327,797英鎊（約352萬港幣）。

英國房地產網站Rightmove表示，4月英國樓價的升幅是過去5年來第二次錄得如此大的單月升幅，其中有約4份之1交易都來自房地產市場，而倫敦以外的大型房屋，因封城令成為最搶手物業。

Rightmove房地產數據主管Tim Bannister表示，即使現時仍在各種防疫措施限制之下，但樓價仍取得如此大的升幅，相信春季樓價會繼續上升。

研究公司LonRes的數據亦顯示，倫敦的房地產交投量激增，今年首3個月的銷售量是自2016年以來最高，主要是由於投資者想趕及在加稅前入市。

香港實施《港區國安法》以來，以BNO身份申請簽證移英的港人不斷增加。英國一月底開始，接受擁有BNO身份的香港居民申請，計劃至今已有逾3.5萬人申請，每周平均逾3000人申請。

英國政府因應肺炎疫情而推出的「印花稅假期」原定3月結束，但惟憂慮民眾因疫情拖慢交易進度而無法受惠，英國政府決定延長至今年6月底。如購買25萬鎊或以下的物業，更可獲豁免印花稅至9月為止。

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