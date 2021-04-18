區塊鏈應用場景逐漸普及，近月「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）——保存在區塊鏈分類賬（blockchain ledgers）的數碼簽名，漸漸在數碼商品界流行，聲音、圖片、書法、影片也可連結NFT，在區塊鏈下具有不可互相代替和不可分拆的特性，頓然成為世上獨一無二或供應罕有，當中數碼藝術品應用場景最多，現今已成為用於驗證真偽和擁有權的最新投資潮流。

有拍賣行坦言NFT為藝術界帶來正面衝擊，現時普通一張背後有NFT元素的數碼藝術品，價錢可以隨意炒起，有業界認為這種新技術令不少商品儲於泡沫狀態。

《小朋友齊打交》作者將經典角色畫作製NFT

現時NFT風氣由歐美傳至亞洲，台灣歌手周興哲預告發行NFT音樂作品，而陳奐仁也參與了NFT行列，創作了《nobody gets me》，並在OpenSea平台以拍賣形式發售。

經典遊戲《小朋友齊打交》的作者王國鴻（Marti）在3月開始將其作品的部分角色化成NFT，再放在Rarible發售，因為他想籌集再啟動遊戲開發的資金，目標將遊戲2年內在Steam平台上架，免費下載。他選擇以NFT方式籌集資金，因為可以將遊戲玩家，以及支持者分開，另外日後投資者買賣NFT的話，創作者可以得到分成。

王國鴻表示，自己用NFT籌集資金主要想更多人可以玩到自己的遊戲，如果用眾籌的話，受眾只有約數十萬，因為眾籌參與者本身亦是遊戲玩家，用NFT則可以將他們分開，只要支持者所付出的金額夠高，遊戲就可以免費，令更多人可以參與，而NFT日後升值的話，又可以回饋早期支持者。

王國鴻續指，眾籌是以項目作計算，延續性不及NFT。創作者可以繳交90至110美元礦工費（Gas Fee），就可以將其電子作品變成NFT，當創作者首次賣出NFT後，NFT多數以以太幣（Ethereum、ETH）計價，扣除2.5%平台手續費後可得到全額，而日後投資者買賣NFT的話，創作者可以得到10%分成，換言之創作者可以從中得到被動收入。

王國鴻在4年前曾買入少數ETH，用作學習如何編寫智慧型合約（Smart contract），他近年一直有留意NFT新聞，例如有留意加密貓（CryptoKitties）的消息，至於真正參與製作NFT就在3月中，第一個製造的NFT上架1日就賣出，「覺得好神奇，就有賣角色的念頭」。他現時選擇Rarible作NFT買賣平台，除了因為該平台去中心化外，亦因為規模較OpenSea等平台小，較易成為高售出賣家，從而吸引更多人留意。

投資前需對加密貨幣有一定了解

王國鴻覺得買入NFT作投資時，首先要知道甚麼是加密貨幣，例如要懂得如何保護自己的加密貨幣錢包，然後買入NFT前，要清楚了解該NFT創作者的身份和背景，即使該創作者得到平台認證也未必是真，最基本可以瀏覽創作者的社交媒體，看他們是否附有該NFT買賣平台連結，有沒有提及自己有創作或買賣NFT。另外，每筆交易在區塊鏈亦有記錄，投資者可以作參考，而且需要留意投資NFT有很高風險，並不建議投放太多資金。

正身處外國的王國鴻認為，香港人算是緊貼NFT市場，因為周遭的人除了有留意NFT的天價交易外，對NFT認識不多，擁有NFT的人很少，而且香港沒有資產增值稅，令香港相對較多人炒賣NFT。他現時正處於摸索階段，「現時銷情，我覺得算幾好」，未來會按市場反應逐步推出NFT並增加售價，直至交易趨向穩定。

至於NFT平台方面，王國鴻現時選用的Rarible是去中心化平台，另外規模較其他平台小，自己相對容易成為最佳賣家，可以吸引更多人留意。王國鴻目前計劃首先推出Little Fighter中10個角色的NFT，每個角色有30個，反應熱烈的話再為Little Fighter 2的24個角色推出NFT，而王國鴻亦有在Little Fighter官網向網友解釋其理念和計劃。

王國鴻賣出第一個NFT時定價為0.1ETH，然後競價至1.02ETH正式賣出，而現時約1,800美元計，價錢約1,836美元（約14,229元），他建議有意參與NFT的創作者可以投放更多時間制訂售賣策略，並解釋清楚，較易吸引其他人購買。

電子遊戲內生態 注入NFT元素

區塊鏈遊戲公司Animoca Brands曾推出區塊鏈遊戲The Sandbox和F1 Delta Time、手機遊戲Crazy Defense Heroes和Crazy Kings，另外有投資「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）交易平台OpenSea，CryptoKitties和NBA Top Shot母公司Dapper Labs，以及加密貨幣社交投資平台Kikitrade等公司，在3年完成逾37項有關區塊鏈和NFT的投資。

Animoca Brands總部位於香港，為Animoca的子公司，自2018年起透過投資Dapper Labs和OpenSea而開始參與NFT市場。公司共同創辦人及主席蕭逸指過去公司投資NFT市場旨在建立生態圈，並非只求回報，公司在初期已投資Dapper Labs和OpenSea，蕭逸形容公司為「Convictions Investor（信念投資者）」，相信NFT未來有一定潛力，因此願意在初期投資NFT公司，並為這些公司提供財政和技術支援。

Square（SQ）和Twitter（TWTR）共同創辦人Jack Dorsey、台灣歌手周興哲和香港歌手陳奐仁等紛紛進入NFT市場。全球首間NFT數碼房屋早前以288個以太幣（Ethereum）價格售出，以現價約2,200美元計，售價為491萬元。蕭逸認為在2000年科網股爆破後，當時再沒有人留意互聯網發展，惟現時情況則不同，雖然比特幣（Bitcoin）的價格在2018年曾經大跌，惟無阻區塊鏈和加密貨幣技術的相關應用不斷增加，投資者相信NFT房屋和真實房地產一樣，背後存在價值。

Animoca Brands過往一直有推出區塊鏈遊戲，如The Sandbox和F1 Delta Time等，並推出相應的加密貨幣，例如The Sandbox的SAND，F1 Delta Timex的REVV，Crazy Kings的TOWER，每款加密貨幣也有相應用途，以SAND為例，玩家可用SAND在遊戲中購買角色裝備和參與平台營運，未來公司亦會推出其他加密貨幣。

The Sandbox有推出LAND，作為其NFT，共賣出76,649個LAND。LAND是遊戲中的土地，玩家可以買入土地，在土地上製作遊戲，並擁有該土地的擁有權。

區塊鏈遊戲可以令玩家Play to Earn

蕭逸指區塊鏈遊戲和傳統遊戲最大分別是玩家在區塊鏈遊戲內可以獲得、擁有及交易虛擬資產，有別於過往在手機或網上遊戲中交易虛擬資產，其虛擬資產屬於遊戲商，惟區塊鏈可以為用戶確立虛擬資產擁有權，令用戶可以交易虛擬資產。他批評傳統遊戲商只想製作一些變現能力高的遊戲，最終只有遊戲商受惠，反而外國有玩家透過區塊鏈遊戲，每月賺3萬元，證明透過區塊鏈遊戲可以「Play to earn」。蕭逸認為將來普通區塊鏈遊戲玩家也可以成為全職工作。

蕭逸指公司有購入Bitcoin和Ethereum為NFT作對沖，因為將物品轉化成NFT需要Ethereum等加密貨幣作礦工費，「就好像航空公司會作燃油對沖」，並非想投機炒賣。另外，他認為NFT未來有機會應用至真實買賣合約，例如房地產買賣等。

Animoca Brands曾在2015年通過收購澳洲證券交易所上市公司Black Fire Mineral成功借殼上市，不過因為公司涉及加密貨幣及區塊鏈業務，Animoca Brands於去年3月從澳交所退市。公司指正尋找合適的交易所重新上市。

學者：NFT可以證明虛擬物品擁有權

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平表示，NFT和藝術品、收藏品一樣，很難判斷是否泡沫，只要有人喜歡就可以，只反映個人喜好。惟NFT沒有實物，以前虛擬世界難界定產權，例如一張圖到底誰屬，但NFT技術則可以證明擁有權，那張圖就有價值。他認為還有很多名人想用數碼形式，發表自己的新舊作品，總會有人支持。

拍賣所佳士得發言人認為，NFT藝術品將會為藝術市場帶來衝擊，佳士得很榮幸成為當中的先鋒，NFT可以改變擁有模式，擁有巨大的潛力，期待藝術家如何利用這項技術，從而發展新機會，正討論發展NFT的可行性，惟現時未有任何相關計劃。

數碼藝術家Beeple早前在佳士得以6,930萬美元賣出NFT作品《Everydays：The First 5000 Days》，該畫作是由Beeple在2007年5月1日開始到今年1月7日在網上發佈的圖片拼貼而成。他其後在電視節目Fox News Sunday中坦言，NFT絕對處於泡沫之中，就好像初期的互聯網。

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