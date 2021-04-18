【本報訊】樓市連貴價盤亦被瘋搶，心雄放盤業主抱「不破頂不賣」的心態。新地（016）御海灣II以貴絕屯門姿態開售後，即時辣㷫同區二手，屯門站上蓋瓏門一房戶首次升見「七球」，該一房樓王更是在無樓睇下獲投資者買入。將軍澳新都城呎價亦逼2萬元。

中原酈偉倫稱，瓏門8座高層G室，實用面積379方呎，屬一房間隔，由於單位有租客居住中，即使買家不能睇樓，仍能以710萬元成交，呎價18,734元，成為屋苑一房新樓王，買家為外區投資者。原業主2017年3月以548萬元購入，四年升值近三成。翻查成交紀錄，瓏門對上最貴一房為5座低層G室，本月初以668萬元成交，現較半月前舊紀錄推高6.3%。

將軍澳慧安園連環破頂

東涌本周末暫錄得6宗成交，影岸．紅兩房直逼900萬元，成屋苑兩房新樓王。美聯翟曉明稱，影岸．紅A座極高層F室，實用面積539方呎，屬於細兩房間隔，單位原本叫價930萬元，買家還價後，最終以880萬元賣出，呎價16,327元，創屋苑分層戶新高。原業主為投資者，2008年2月以283萬元買入收租，現時趁好價賣樓，大賺597萬元離場，升值2.1倍。

將軍澳二線屋苑慧安園，呎價連環破頂。先是1座高層E室，實用面積351方呎，上周五以615萬元成交，呎價17,521元破盡屋苑紀錄。惟該樓王寶座僅保持一天便被另一伙特色戶打破，1座連天台A室，實用面積354方呎，兩房間隔，周六以640萬元賣出，呎價18,079元再創新高。

中原朱家安稱，同區將軍澳新都城1期6座高層G室，實用面積364方呎，以707萬元易手，呎價19,423元創屋苑新高。

馬鞍山銀湖天峰兩房更直逼千萬。代理表示，8座高層C室，實用面積539方呎，以950萬元沽出，成為屋苑兩房新樓王。

康山兩房重上800萬元

屬港島居屋王之一的鰂魚涌康山花園，兩房單位已重上800萬元，創近一年新高。單位為5座低層A室，實用面積484方呎，連地價售800萬元，呎價16,529元。中原蔡瑋倫表示，北角賽西湖大廈7座低層C室，實用面積1,090方呎，開價低於市價15%至20%，業主安排一個時段睇樓，即引來約30組客參觀。買家出價較叫價高2％，終以2,588萬元易手，呎價23,743元。

資深投資者林一鳴也認為樓市購買力太厲害，特別是每年超過8萬「新香港人」取得三粒星身份證，當中就算三成有能力買樓，都已經兩萬多人，再加上「成功靠父幹」的龐大需求。雖然近期二手交投放慢，他認為，「根本冇乜盤放，所以只要貼近市價嘅盤，好快就俾人搶走」。