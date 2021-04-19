一田百貨將於5月底舉行購物優惠日，逾千款商品1折發售，今年再加強「eShop率先買」網購優惠，提早於本周三（21日）起一連12日舉行，包括用直播谷銷情。一田行政總裁黃思麗估計，這12天網購營業額可增長8至10%，整體購物優惠日按年持平。

黃思麗表示，今年購物優惠日經營重點仍是網購，即使疫情放緩，也可吸引一定消費者參與，包括提供限定優惠及直播。她指出，去年購物優惠日在低基數下，網購增長達105%，當中直播大受歡迎，與沒有直播時段相比，銷情大增80%，吸引3萬人參與，故今年亦會定於本月23日晚上再做直播，設有快閃優惠及免運費，相信有助令網購錄得按年8至10%增幅。

上半年度的購物優惠日優惠貨品有1,500款，共23萬件，款式略為減少，黃解釋，只是因應情況調整銷售策略，包括增加更多超市貨品如急凍食品，降低百貨種類，但整體優惠數量沒有減少。她又稱，今年購物優惠日規模與去年相若，故仍會聘請500至700名兼職員工。

全年營業額目標雙位數增長

對於一田業績展望，黃思麗表示，去年疫情下市民爭相搶購防疫用品及食物儲備，超市業務推動整體錄得雙位數增幅。她指出，今年超市增長會放緩，「冇火車頭動力咁大，大家唔使儲咁多貨落雪櫃」，但另一邊廂，百貨業務會有所復蘇，其中旅遊產品銷情會恢復，冀整體零售額增長與去年看齊，仍有雙方數增長。

至於電子消費券，她稱將是所有零售「兵家必爭之地」，一田亦會檢視策略，如何提升顧客體驗，並推出優惠，「令大家覺得喺度用消費券會更加好使。」

適逢一田成立30周年，今次「eShop率先買」新增多款3,000元優惠家電套裝，低至半價；而每日亦有不同主題優惠，包括半價電視、4折護膚美裝組合、3折電器、1折300元限定廚具等；另設人氣卡通、超市貨物優惠。購物日期間，消費滿1,000元可免運費，亦會加碼銀行連同會員YATA-fans的優惠，最高回贈 14%。

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