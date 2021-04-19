受到疫情影響，不少公司都實施在家工作，滙豐銀行更加縮減了位於倫敦金絲雀碼頭總部的行政樓層，包括滙豐控股行政總裁祈耀年以及其他高級管理人員的42樓辦公室，將會改建為客戶會議室及協作空間（Collaborative Spaces）。

根據《金融時報》訪問，祈耀年以及其他高級管理人員將不再於42樓工作，並會於較下兩層的共享工作間用非固定工作枱工作。祈耀年表示，因為高級職員均要到世界各地出差，所以他的辦公室有一半時間都是空置，認為沒必要再擁有一間辦公室，認為這是一種新的辦公室趨勢。

祈耀年亦透露，滙豐銀行不打算續租大部份市中心未來3至5年期內到期的租約，預計最終會減少4成實體辦公室，而且亦實開始實行每兩名員工，共用一張辦公桌的政策。

去年所爆發的疫情令到不少行業嘗試在家工作，亦有引發其對未來辦公空間需求的討論，有很多全球銀行以及其他大公司均重新考慮員工的工作方式。渣打銀行亦有84%的員工要求未來保持在疫情期間開創出來的靈活上班模式，所以該行在今個月正式展開這種工作模式。

不過並非所有銀行都接受永久在家工作的模式，其中高盛行政總裁蘇德巍認為要盡快糾正在家工作這種畸形的工作模式。

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