美股三大指數期貨盤前變幅不大，道期跌54點，標普500期貨跌4點，納指跌3點。恒指期貨升40點，至29020點，低水86點。

美國財政部將指控數家金融機構使用加密貨幣洗錢，昨日加密貨幣出現崩盤式暴跌，另外，中國央行副行長李波稱，正研究對比特幣、穩定幣監管規則。嘉楠科技（CAN）跌8%；Riot Blockchain（RIOT）、第九城市（NCTY）跌逾7%；Marathon（MARA）跌逾6%，Bit Digital（BTBT）跌5%，CoinBase（COIN）跌3%。

安派科（ANPC）盤前升20%，公司早前宣佈今年首季付費癌症分化分析技術檢測達5439次，按年升約130%，為創紀錄的第一季度檢測量。該檢測是一種基於新型生物物理方法的多種癌症檢測，是該公司的旗艦產品。現時港股諾輝健康（6606）正是對標這間公司，惟前者市值已達250億港元。

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