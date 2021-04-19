受美國禁令影響，華為晶片供應具不確定性，急急開拓其他業務。繼早前公佈投身智能車市場後，華為智能汽車解決方案業務單位總裁王軍指，華為會持續加碼投入汽車行業，今年研發投資將達10億美元，團隊超過5000人，其中自動駕駛團隊超過2000人。

據內媒報道，華為的自動駕駛配套方案包括34個傳感器，3個激光雷達，13個攝錄機，6個毫米波雷達還有12個超聲波雷達。運算力有兩個配置，標準版的是400TOPS，豪華版配800TOPS，有60多個神經網絡。預計在今年底量產的時候，會在北上廣深4個城市提供高精地圖，後續每3個月會提供一批新的城市。

華為指出，自己不會直接參與造車，但會利用華為的科研力量和技術資源，參與到智能汽車解決方案，幫助車企造好車。

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