市區可供發展土地匱乏，發展商主力透過市區重建局（市建局）項目及收購舊樓，於相關區份發展。市建局最新公佈大角嘴橡樹街/埃華街發展項目今日起招標，並於下月20日截標。

市建局指，今日起邀請39間發展商入標競投，合作發展大角嘴橡樹街/埃華街項目。上述項目毗鄰由信置（083）及市建局合作的大角嘴奧朗．御峯，地盤面積約6,663方呎，最高可建樓面面積約59,966方呎，料涉及75伙住宅單位。

事實上，項目於上月初截收意向書，當中包括不少中小型發展商均有意入標，包括南豐、萊蒙（3688）、其士國際（0025）、華懋、英皇（0163）、碧桂園（2007）、遠洋（3377）、宏基資本（2288）、宏安（1243）、德祥地產及旭輝（0884）等。

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