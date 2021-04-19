■
上午9時25分
上證綜指升不足1點點，報3,427點；深證成指跌6點，報13,714點；創業板指跌6點，報2,777點。
上午9時22分
恒指低開9點，報28,960點；H指低開19點，報11,008點；科指低開25點，報8,206點。主板成交65億元。
新世界（17）鄭志剛入股醫思（2138），醫思高開7.81%，報8.28元。
美團（3690）年度股東週年大會延期，股價平開。騰訊（700）微跌0.32%，報630元；阿里（9988）跌1.53%，報232元；小米（1810）跌0.19%，報26元。
攜程（9961）首掛，現報281元，較招股價高4.85%，不計手續費，每手50股，賬面賺650元。
財經專欄作家魏力推介盈喜股中滙集團（382），以其上月獲CEO連番真金白銀增持（而非單純用公司錢回購），可視為博業績的首選。此外「在線導覽股」驢跡科技（1745），可博五一黃金周前炒一轉。內媒引述消息指，從旅遊目的地搜索量、航班和酒店預訂量等先行指標來看，今年五一有望成為史上最熱黃金週。
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
掌握理財智慧 感受生活品味
investMAN全新網頁 優雅登場
-----------------------------
點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》
一書盡覽新手必讀資訊
-----------------------------
【全球樓行】 Dream House零距離
屬於香港人的移民攻略