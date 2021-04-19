新盤市旺，會德豐地產2021年至今4個月，速沽貨146億元，涉及約840個單位，包括西南九龍維港滙各期等合作項目。收入主要來自啟德MONACO及GRANDE MONACO，累售505伙，套現逾65.3億

會德豐地產常務董事黃光耀表示，連同合作項目，包括長沙灣維港匯，集團今年首季售出840伙，套現逾146億元，大部份屬3房以上大單位，而近期一手市場大額成交湧現，反映換樓鏈啟動。集團啟德Monaco累售505伙，佔可售單位87%。

黃光耀續稱，啟德沐泰街10號正待批預售樓花同事書，示範單位及樓書正準備中，預計最快第2季推售。而集團剛投得的港島黃竹坑站6期項目，將打造臨海高檔住宅，爭取更多海景單位，主打兩及三房單位。

另外，發展商今日安排傳媒參觀啟德Oasis Kai Tak 低座C座地下及1樓B室複式示範單位，實用面積1409方呎，連448方呎花園，4房間隔，將會連裝修招標出售。會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，換樓鏈啟動，今年樓市2000萬元以上成交𣈱旺，當中不乏洋房等特色單位，如集團旗下The Wheelock Collection今年初以來售出6伙，套現近2.5億元。

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