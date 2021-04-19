很久沒有看過電視台的音樂頒獎典禮，但睇過前晚的Chill Club頒獎典禮以後，卻有種細個第一次睇十大勁歌金曲的驚喜。香港終於有值得看的電視台頒獎典禮了。

對於佬編來說，本地樂壇頒獎典禮的服裝，是收看典禮的最大阻力，但前晚睇過Mirror上Chill Club，卻難得沒有不適感。

熟口熟面、乃至篤眼篤鼻的菜街荷李活風，還有太子金都風，終於都沒有出現。最重要的原因，應該是Mirror選擇了黑色作為服飾主調。出席晚間舉行的典禮場合，黑色是自古以來的必然之選。對比起如大台煎Pan等等的浮誇大媽用色，Mirror的西裝可算是濁世清泉。

最有印象的穿搭，是奪得新人大獎的柳應廷和歌手銀獎的姜濤。柳應廷的西裝袖口棄用袖口鈕，換成以白色車線來標示位置，拿着咪講得獎感言時，顯得既低調又搶眼。姜B打呔沒有繫緊，一般來說佬編會強烈勸喻Please mind the gap bewteen your tie and your collar，但聽到朋友對着姜B狂呼，只好收聲認同。

不過，Chill Club仍然算不上是個盡善盡美的頒獎典禮，場地音響仍然被媽叉、得獎名單仍然有圍爐的嫌疑，本地不少出色的獨立單位仍然未被大家看見等等等等。Chill Club做到的，是讓香港看見了本地娛樂圈及樂壇的進步。Chill Club的好睇，是因為它讓人看到了變好變強大的可能，它讓人看到了主流樂壇復興的希望。

佬訊

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