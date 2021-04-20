樓市持續火熱，將軍澳於本月首20天，二手成交剛突破300宗，買賣持續上升。其中，屬香港房屋協會發展的將軍澳夾屋叠翠軒，近日錄3房單位以近740萬元成交。

鄰近新都城的夾屋叠翠軒，樓齡已23年，香港置業劉浩勤表示，3座高層F室，

實用面積564方呎，建築面積710方呎，屬3房單位，剛以738萬元成交，實用呎價13,085元，單位望西北內園，原業主早於2019年叫價900萬元放盤，放賣2年，終降價162萬元沽出，原2015年斥505萬元購入，帳面賺233萬元，升46%。

沙田第一城2房600萬沽 高銀行估值13%

二手樓市持續暢旺，沙田區連環錄成交，其中，上車屋苑沙田第一城，錄單位以600萬元沽出，較銀行估值高出13%。

美聯物業黃錦翰表示，沙田第一城40座中層G室，實用面積304方呎，剛以600萬元成交，呎價14,634元。匯豐銀行對上述單位估值531萬元，造價較估值高出13%。

另外，沙田碧濤二期B座低層D室，實用面積732方呎，以808萬元成交，呎價11,038元，銀行估值894萬元，低估價近一成。

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略