在早前美債息率急升之時，聯儲局主席鮑威爾仍不斷強調冇諗住停QE，冇準備加息，會繼續維持貨幣寬鬆。結果上星期聖路易斯聯儲銀行行長布拉德接受訪問時突然爆出一個指標，就係當美國接種疫苗比率達到75%或80%，聯儲局就會考慮減少買債。不久之後，鮑威爾亦補一句，聯儲局可能在考慮加息很早之前，就開始縮減買債規模。

何時加息未有時間表，但市場預計美國最早今年6月疫苗接種比率就會達到75%。其中須留意者，係聯儲局代表鷹鴿態度的委員中，布拉德屬數一數二的鴿派，係鴿中之鴿。因此這個訊息安排由佢帶出，其實等同向市場打眼色，聯儲局已如變了心的女友，臉色要變了。

於是問題回到早前強調的，現在是處於一個轉折期。由金融海嘯後到現下，是貨幣政策刺激期；可能最快6月，過渡成財政政策刺激期。美國國債10年孳息稍為回落，仍在近期高位徘徊。但留意兩個情況，S&P 500中96%成份股，都處於200日SMA上，相當強勢。強勢到如此地步已十幾年冇出現過，對上一次出現係2009年9月，當時正值QE 1。而按芝加哥期權交易所數據，未平倉Put Call比率陰上，不一定是看淡，但起碼說明投資者開始部署對沖。

轉折期慎防大震盪

財政政策刺激，即政府帶頭增加支出製造硬需求，錢從何來？兩個渠道：發債，加稅，二者都講明會做。發債，美國債務壓力官方無法承受高息，預期開始縮減QE後會以OT或YCC控制債息。縮減QE意味央行逐漸退出國債最後買家角色，債價會跌，債息會升。債息可以升，但又不能大升，如此有何吸引力令外國投資？關鍵將會在滙率。

如果外國投資者買入美國國債後，美元持續上升，當國債到期後贖回就賺滙價。比如中國投資者以650億人民幣，兌換後買入100億美元債，到期時美元升值，100億美元可換回700億人民幣，中國投資者就賺。有通脹，會縮減QE，明年後可能加息，乍聽下美元似乎會強勢。然後美元強勢往往意味全球金融市場會出現流動性緊張。如果不想美元強點玩？

調轉玩，美元今年就開始跌，等外國投資者入場買美債後，美元才回到原本水平，等於股票IPO低價批畀大戶後才炒高。會玩何種手法，未知道，但估計今年上半年會見到端倪。無論如何，轉折期估計有較大震盪，宜慎。

Mr. Tregunter