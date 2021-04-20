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Wetland Seasons Park 陸續收樓 一房單位月租1.08萬 回報率3厘

1小時前
天水圍新盤Wetland Seasons Park 陸續收樓入伙,一房單位以月氐1.08萬元租出 。

新地(016)天水圍新盤Wetland Seasons Park 陸續收樓入伙，市場租務成交增多。除日前2房單位外，市場剛錄一宗一房單位，以1.08萬元租出，呎租34元。

住屋需求強勁，新樓成租客首選目標。中原地產陳德孝表示，Wetland Seasons Park 16座中層6室，實用面積316方呎，屬一房間隔，剛以月租1.08萬元租出，實用呎租34元，有關成交屬屋苑首宗一房單位租務個案，業主去年以408.35萬元買入單位，是次租出，未扣除管理費，回報率3厘。美聯物業蘇哲熙表示，17座中層A5室，實用面積423方，屬2房單位，日前以月租1.2萬元租出，平均呎租28元。隨著業主陸續收樓取符鎖匙，放租單位陸續增多，如16座低層B3室，實用面積364方呎，業主叫租1.1萬元，平均呎租30.2元。

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