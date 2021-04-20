新地（016）旗下屯門新盤御海灣II，是近期少有以現樓推售的全新盤，發展商過去周末連環推出3張價單，剛落實首個銷售安排，將於本周六上午開售首輪129伙，單位折實平均呎價18,696元，一房戶入場費567.8萬元。

發展商指，御海灣II周六（24日）推售129伙，當中128伙分別來自首3張價單，實用面積299至678方呎，包括70伙一房、58伙兩房及1伙特色戶，折實價介乎567.8萬元至855.81萬元，呎價16,186至20,940元，折實平均呎價18,696元，市值近9億元。另外推出1伙單位招標。開售日期為本周六早上9時15分起，將於本周五下午兩時截票，同日抽籤。

市場消息指，項目至今晚7點半，已經收到超過1,100票，以禮拜六首賣128伙價單單位，超額認購7.6倍。

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