不少港人熱愛「儲磚頭」，甚至於世界各地置業。經絡按揭轉介數據顯示，去年全年申請大灣區按揭宗數按年勁升逾3倍；其中工銀亞洲旗下「灣區置業通」去年申請數量更錄逾10倍升幅。

工銀亞洲自2019年推出灣區置業通，集團零售業務與財富管理部總經理梁翠兒指，去年透過上述服務申請按揭數量按年大增逾10倍，而今年首季申請數量更達去年全年約介四成。其中以珠海及中山為港人熱門置業城市，申請數量分別佔60%及25%。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦補充指，工銀亞洲提供相關貸款利率低至P-2%，屬市場最低息口機構；加上該行以港息港元結算，匯率波動風險轉由銀行承擔，更加便利買家。

事實上，經絡按揭轉介數據顯示，去年全年申請大灣區按揭宗數按年增逾3倍；截至今年4月中，相關申請宗數亦比去年同期升逾四成。美聯集團執行董事兼中國部行政總裁張錦成表示，去年深圳、珠海、佛山等熱門城市樓價均錄升幅，相信隨着大灣區內基建愈趨成熟，今年相關樓價升幅亦可看高一線，料平均升5%至8%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略